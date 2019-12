Beyonce: Biti najuspešnejša, ni več moja prioriteta

Priljubljena pevka Beyonce bo krasila naslovnico januarske izdaje ameriške revije Elle, v obsežnem intervjuju pa je spregovorila o tem, koliko težav je imela, preden je leta 2012 zanosila. Nosečniški zapleti, s katerimi sta se s soprogom Jay-Zjem soočila, preden sta dobila hčerko Blue Ivy , so vplivali na pevkino poklicno in življenjsko pot.

"Uspeh zdaj dojemam drugače. Razumem, da so vse bolečine in izgube v resnici darilo,"je povedala glasbena ikona v intervjuju. "Zaradi splavov sem se naučila, da moram na prvo mesto postaviti sebe, preden postanem mati komu drugemu."

Beyonce in Jay-Z imata skupaj tri otroke, dvojčka Rumi in Sir, ki sta stara leto in pol ter hčerko Blue Ivy, ki bo naslednji mesec dopolnila osem let."Ko sem prvič postala mati, je iskanje smisla življenja postalo toliko bolj poglobljeno," se pevka spominja časa, ki je sledil njenim splavom."Umrla sem in se znova rodila, takrat sem se bolj začela posvečati sama sebi," je še dodala zvezdnica o svoji življenjski prelomnici.

Glasbenica v ospredje ne postavlja več svojih dosežkov, ampak se bolj osredotoča na družino:"Biti najuspešnejša, ni več moja prioriteta. Moja resnična zmaga je ustvarjanje umetnosti in glasbene zapuščine, ki bo živela še dolgo. To me izpopolnjuje."