Beyonce delila redke družinske fotografije

39-letna pevka Beyonce je v objavo združila več fotografij, na katerih so se ji pridružili njeni trije zakladi, 9-letna Blue Ivy ter tri in pol leta stara dvojčka Rumiin Sir, ki jih ima z možem Jay-Z-jem.

Na prvi fotografiji Beyonce pozira s svojo prvorojenko Blue Ivy, obe pa nosita modna sončna očala. S tretjo fotografijo je zvezdnica razkrila, da se je družina med izletom ustavila v restavraciji Nobu Malibu. Delila pa je tudi redki fotografiji svojih dvojčkov. Na eni lahko vidimo, kako Rumi nosi pisano poletno obleko in bosa hodi po peščeni plaži proti morju, na zadnji pa vidimo še Sira, ki bos uživa na peščeni plaži skupaj z mamico, ki se trudi dobiti sinovo pozornost, da bi jo ta prijel za roko. Priljubljena pevka, ki bo septembra praznovala okrogli jubilej, in sicer 40 let, je vedno zelo previdna pri izbiri fotografij, ki jih objavi, saj ne želi preveč izpostavljati svojih otrok, zato so večkrat obrnjeni stran od kamere.