Beyonce dopolnila 40 let

Pevka in uspešna podjetnica Beyonce je dopolnila 40 let. Ob jubileju so ji čestitali mnogi zvezdniki, s prav posebnim sporočilom pa se je na družbenih omrežjih oglasila tudi njena mati, Tina Knowles. Ta je na Instagramu delila izsek starega hčerinega intervjuja, kjer Beyonce našteva, kaj vse si želi doseči do 40. rojstnega dne.

Beyonce, ki je svojo glasbeno pot začela v skupini Destiny's Child, je dopolnila 40 let. Materi treh otrok, podjetnici in ženi glasbenega mogula Jay-Z-ja, so na družbenih omrežjih čestitali mnogi slavni prijatelji, med najbolj ganljivimi čestitkami pa je zagotovo tista, ki jo je objavila njena mati Tina.

Beyonce in Jay-Z

"Dosegla si vse svoje cilje in še kakšnega zraven. Zaslužiš si to, ljubica, in vse druge blagoslove, ki jih je bog še pripravil zate. Si najbolj poštena, inteligentna in kreativna oseba, kar jih poznam. Tvoji možgani so vedno deset korakov pred drugimi. V tebi ni niti kapljice hudobije in zagrenjenosti v tvojem srcu," je ob videoposnetku starega intervjuja zapisala 67-letnica.

"Ko te danes pogledam, vidim resnično srečo. Imaš krasnega moža, ki te ljubi, in otroke, ki te obožujejo. Nič in nihče ne more pokvariti te ljubezni in sreče! Želim, da svet to ve," je zapis zaključila pevkina mati. Najstarejši hčerki je čestital tudi oče in nekdanji manager skupine Destiny's Child, Mathew Knowles.

V združenem videu revije Harper's Bazaar so 28-kratni dobitnici nagrade grammy čestitali tudi zvezdniki in javne ameriške osebnosti, med katerimi so bili Oprah, predsednik Biden, Taylor Swift, Laverne Cox, Reese Witherspoon, J Balvin, Jennifer Hudson, Mindy Kaling, Chris Martin, Issa Rae, Allyson Felix, Maya Rudolph, Miss Piggy, Stevie Wonder, Kerry Washington, Wyclef Jean, Ed Sheeran, Maxine Waters, Billie Eilish. Pohvalili so njeno osebnost, izpostavili njene dosežke in spomnili na njena prizadevanja v boju za enakopravnost žensk, ras in ver.

Nekateri med naštetimi so ji čestitali tudi na svojih družbenih omrežjih, spomnili pa so se je še mnogi drugi iz sveta slavnih. Igralka Viola Davis je na družbenem omrežju Twitter zapisala: "Vse najboljše tej sili narave z velikim srcem, talentom in vizionarstvom. Beyonce, še en krog okoli sonca."

Glasbenica Megan Thee Stallion je delila fotografijo s podelitve nagrad grammy 2021, na kateri se objemata. "Vse najboljše, kraljica. Rada te imam," je pripisala ob fotografiji. Čestitala ji je tudi raperka Missy Elliott, ki je zapisala: "Vse najboljše, sestra. Ponosna sem nate. Odkar sem te pred 20 leti spoznala, si trdo delala, zato je tvoj uspeh zaslužen. Naj bo tvoj 40. rojstni dan najboljši."

