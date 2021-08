Beyoncé in Jay-Z v novi kampanji za prestižni nakit

Zvezdniški par je pred objektivi združil moči in predstavil novo kolekcijo luksuzne znamke Tiffany & Co. Kampanjo, ki se imenuje About Love, priljubljena pevka predstavlja odeta v nakit, ki so ga do sedaj imele priložnost nositi zgolj štiri osebe.

Beyoncé si je na promocijskih fotografijah znamke Tiffany & Co nadela diamant, ki ima kar neverjetnih 128,54 karatov. Drag kamen v rumeni barvi je nazadnje nosila njena pevska kolegica Lady Gaga, ki je z njim zablestela na rdeči preprogi podelitve nagrad oskar leta 2019. Do sedaj si ga je imelo čast nadeti zgolj nekaj oseb – te naj bi bile samo štiri. Med njih prištevamo tudi igralko Audrey Hepburn, ki ga je nosila na promocijskem snemanju za film Zajtrk pri Tiffanyju, ta je luč sveta ugledal leta 1961. Diamant v obliki blazine, ki ima kar 82 faset, izhaja iz leta 1877, ko je bil najden v rudnikih Kimberley v Južni Afriki. Ustanovitelj ikonične znamke nakita Charles Lewis Tiffany je kamen kupil leto za tem. Rumeni diamant, ki ima kar 128,54 karatov FOTO: Profimedia Leta 2012, ob 175. obletnici Tiffanyja, je bil predelan za potrebe obeska na ogrlici, ki ga je obkrožalo nekaj večstokaratnih belih diamantov, ki jih Beyoncé v kampanji nosi na dva različna načina. Jay-Z si je za potrebe kampanje nadel broško, ki je bila zaradi reklame nekoliko predelana. Zvezdniški par predstavlja moderno ljubezensko zgodbo, zato so se vodilni pri znamki odločili, da upodobita njihovo vizijo, ki jo odlikujejo ljubezen, moč in izražanje samega sebe. "Ne obstaja noben bolj ikoničen par, ki bi lahko bolje predstavljal Tiffanyjeve vrednote," je ob objavi fotografij povedal poslovnež Alexandre Arnault, ki stoji za znamko, in dodal, da so počaščeni, da sta Carterjeva sedaj del Tiffanyjeve družine. Kampanja vsebuje tudi še nikoli videno umetniško delo ameriškega slikarja Jeana-Michela Basquiata, ki je bila barvno predelana v značilno barvo – 'Tiffany modro'. Beyoncé bo že kmalu zapela tudi klasično skladbo Moon River, ki je zaslovela ravno po zaslugi filma Zajtrk pri Tiffanyju, promocijski video pa bo predvidoma objavljen že 15. septembra.