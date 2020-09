Beyonce in Jaz-Z sta se pustila fotografirati in odobrila objavo na Instagramu

Beyonce in Jay-Z dopustuje pri naših južnih sosedih Hrvatih.

39-letna ameriška pevkaBeyonce Knowles in 50-letni Jay-Z dopustujeta na Hrvaškem. Slavni par se sicer spretno izogiba fotografskim bliskavicam, tokrat pa sta pred objektiv stopila prostovoljno. Pred znano restavracijo na otoku Vrnik blizu Korčule sta se fotografirala z osebjem restavracije Vrnik Arts Club. Ta je na svojem uradnem profilu na Instagramu objavila fotografijo s slavnim parom ter zraven zapisala: "Z navdušenjem delimo ta epski spomin."

Beyonce je na fotografiji nosila svetlo roza obleko, ustnice pa je poudarila z močno barvo šminke. Svoj poletni videz pa je dopolnila s klobukom in sončnimi očali. Medtem ko je njen 50-letni mož izbral precej lahkotno kombinacijo, in sicer je nosil črtaste kratke hlače in karirasto srajco.

Hrvaški portal 24sata je kontaktiral restavracijo, ki zelo spoštuje zasebnost njihovih gostov. Povedali so jim le naslednje: "Fotografijo smo objavili po tem, ko so nam jo poslali in verjamemo, da se s tem zahvaljujejo za edinstveno izkušnjo." Kot kaže, ne gre nič mimo pevkine ekipe, ki ima zadnjo besedo.