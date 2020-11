Beyonce: Moja naloga je, da svet za hčerko ostane pozitiven in varen

"Moj najboljši nasvet je, da imate svoje otroke radi še bolj kot prej. Hčerki sem dala vedeti, da ni nikoli premlada, da bi prispevala k spreminjanju sveta na boljše. Nikoli ne podcenjujem njenih misli in občutkov. Vedno sem pozorna, kako stvari vplivajo nanjo," je v intervjuju povedala zvezdnica, ki je hčerki Blue Ivy že predstavila svet šovbiznisa. Glasbenica tako želi, da bi bila osemletnica vzor drugim otrokom. "Ko ji rečem, da sem ponosna nanjo, mi odgovori, da je tudi ona ponosna name in da vidi, kako dobre stvari delam v življenju. To mi zelo veliko pomeni! Kar stopi se mi srce. Verjamem, da je najboljši način, da otroke učim, kako biti drugim vzor."

Povedala je še, da moda za njeno družino predstavljala pobeg iz resničnosti. "Vsak petek smo se med izolacijo oblekli v moja oblačila in se fotografirali. To je za nas postal običaj in priložnost, da se skupaj smejemo sredi tega norega leta." Pojasnila je, da je bila njena zadnja kolekcija Ivy Park navdihnjena s to tradicijo. "Zavestno sem uporabila svetle in drzne barve, ki nas spomnijo, da se nasmehnemo. Uporabila sem veliko neonsko rumene in koralne barve, pomešane z otroško modrimi in zemeljskimi toni, ki so pomirjujoči. Prinesli so nam veselje in nas nasmejali sredi težkega časa za vse nas."