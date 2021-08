Beyoncé na naslovnici posebne izdaje revije Harper’s Bazaar, namenjene ikonam

39-letna zvezdnica bo septembra krasila kar tri naslovnice posebne izdaje revije Harper’s Bazaar, namenjene ikonam. Beyonce se je na vseh treh z oblačili poklonila svojemu rodnemu Houstonu, v intervjuju pa je namignila, da že pripravlja nov projekt.

Beyonce se je po oddihu vrnila pod medijske žaromete in to je storila s stilom. 39-letna zvezdnica je za posebno izdajo revije Harper’s Bazaar, ki so jo namenili ikonam, posnela kar tri naslovnice in se z vsemi poklonila svojim koreninam in domačemu Houstonu.

Na prvi naslovnici je zvezdnica odeta v lastno denim kolekcijo Ivy Park Rodeo, na drugi nosi modno verzijo kavbojskega kostuma, na tretji pa blesti v Guccijevi kreaciji.

Pevka, ki je z možem nedavno postala obraz prestižne znamke nakita Tiffany & Co, je v intervjuju za revijo povedala, da je navdih za novo kolekcijo dobila prav iz kulture rodea: "Ta kolekcija je mešanica mojega otroštva v Teksasu ter ameriške zgodovine. Ko sem odraščala, sem vsako leto obiskala rodeo in to je bila čudovita izkušnja, polna različnih kultur." Opozorila je, da jo je pri kreiranju navdihnila velikokrat pozabljena zgodovina temnopoltega kavboja. "Veliko teh kavbojev je bilo spregledanih, trpeli pa so veliko diskriminacije, delati pa so morali z najbolj neukročenimi konji. Svoje talente so zato velikokrat prikazali v cirkusih. Skozi čas so ti temnopolti jezdeci dosegli, da smo si povrnili mesto v zahodni zgodovini in kulturi."

