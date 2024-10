Beyonce nagovorila množico na političnem shodu Kamale Harris

"Tukaj nisem kot zvezdnica, niti kot političarka. Tukaj sem kot mati," je povedala Beyonce množici v Houstonu, ko je podprla ameriško podpredsednico. "Tukaj sem kot mama, ki ji je zelo mar za svet, v katerem živijo moji in vsi naši otroci. Svet, v katerem lahko svobodno nadzorujemo svoja telesa, svet, v katerem nismo razdeljeni," je dodala. "Predstavljajte si, da naše hčerke odraščajo in vidijo, kaj vse je mogoče, če nimamo omejitev," je nadaljevala ameriška pevka in poudarila: "Moramo glasovati in potrebujemo vse vas."

Med dogodkom je Kamala poudarila pomen volitev, zlasti v zvezi z zakonodajo o splavu, ter opozorila, da bi lahko morebitna zmaga Donalda Trumpa vodila k uvedbi strogih omejitev splava po vsej državi. Kamali so se na zborovanju pridružile ženske, ki so skoraj umrle zaradi zapletov med nosečnostjo.

"Vsi, ki nas gledate iz drugih držav in mislite, da ste zaščiteni pred Trumpovo prepovedjo splava, ker živite v Michiganu, Pensilvaniji, Nevadi, New Yorku, Kaliforniji ali kateri koli drugi državi, kjer so volivci ali zakonodajalci zaščitili reproduktivno svobodo, se motite. Vedite, da nihče ni zaščiten," je dejala podpredsednica ZDA in dodala: "Ker bo nacionalna prepoved Donalda Trumpa prepovedala splav v vsaki državi."

Trump do sedaj ni bil dosleden s svojim sporočilom o splavu in reproduktivnih pravicah, čeprav je večkrat dejal, da bi dal veto na nacionalno prepoved. Tudi on se je istega dne mudil v Teksasu, kjer je dejal, da bo v primeru zmage podrl rekorde po številu ljudi, deportiranih iz ZDA.