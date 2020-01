Na Twitterju završalo, ker se Beyonce ni pridružila stoječim ovacijam za Joaquina Phoenixa

Potem, ko je na letošnjih podelitvah zlatih globusov nagrado za najboljšega igralca v kategoriji drame prejel Joaquin Phoenix, je dvorana zadonela pod težo stoječih ovacij. Igralcu so se prisotni poklonili tako, da so vstali in ploskali, Beyonce pa je bila edina, ki ni delila skupinskega navdušenja. Zaradi tega je na Twitterju sprožila val negativnih komentarjev in ostrih kritik.

GlasbenicaBeyonce je bila na letošnji podelitvi zlatih globusov nominirana za najboljšo pesem v filmu Levji kralj, Spirit. Čeprav je bila ena od nominirank, je s soprogom Jay-Z-jem zamudila na slovesnost in se po poročanju tujih medijev na dogodku pojavila približno dobro uro kasneje. Slavna zakonca sta prišla v spremstvu osebnega varnostnika, ki je zanju v dvorano 'pretihotapil' tudi dve steklenici posebne penine, kar sicer ni v navadi in česar ni storil nihče drug izmed prisotnih.

Beyonce in Jay-Z sta na podelitev zlatih globusov prinesla svoj šampanjec. FOTO: Twitter

Novica o tem, da je Beyonce na podelitev zlatih globusov prinesla svojo alkoholno pijačo, je hitro preplavila tuje medije in postala spletna senzacija, za smeh pa je bilo poskrbljeno tudi potem, ko je igralka Jennifer Aniston na svojem uradnem Facebook profilu razkrila, da je njena prijateljicaReese Witherspoon pristopila h glasbenikoma in ju prosila za malo njunega šampanjca.

''Reese!? To je eden od mnogih razlogov, zakaj te imam rada. Pri naši mizi je zmanjkalo vode in seveda je prosila Jay-Z-ja in Beyonce za malo njunega šampanjca,''je zapisala Anistonova.

Zakonca sta na podelitev nagrad zamudila dobro uro. FOTO: Profimedia

Beyonce pa s svojo prisotnostjo ni poskrbela le za smeh, temveč tudi precejšnjo mero ogorčenja in kritik. Namreč, potem, ko je bil igralec Joaquin Phoenixrazglašen za najboljšega igralca v kategoriji drame, so vsi prisotni v dvorani vstali in mu izkazali spoštovanje z bučnim aplavzom. Beyonce je bila edina, ki se ni pridružila stoječim ovacijam, za kar je požela mešane odzive in predvsem ostre komentarje in kritike.

Mnogi so komentirali, da je bil njen odziv skrajno neprimeren in nesramen, eden od uporadnikov Twitterja je celo zapisal: ''Postala si tarča posmeha, ker nisi vstala za Joaquina Phoenixa. To je zelo slaba kolegialnost za nekoga, ki si je dejansko zaslužil priznanje. Si arogantna in misliš, da si upravičena do vsega. Smešna si kot igralka. Mislim, da si mu dolžna opravičilo,''spet drugi pa so se 'kraljici B' postavili v bran in zavzeli stališče, da je morda obsedela, ker jo je ovirala dolga toaletna obleka.