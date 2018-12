Beyonce nastopila na predporočnem slavju hčerke najbogatejšega Indijca

12. decembra se bosta v indijski finančni prestolnici Mombaj poročila 27-letna Isha Ambani, hčerka najbogatejšega Indijca, in 33-letni Anand Piramal, sin indijskega milijarderja. Indija je zato že nekaj dni odeta v slavnostno vzdušje, kot ga tam redko vidijo. Isla in Anand sta na svojo razkošno poroko povabila veliko pomembnih in vplivnih gostov: med njimi so tudi Hillary Clinton, Priyanka Chopra, Nick Jonas in Beyonce.