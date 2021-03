Beyonce navdušena nad Meghan Markle: Hvala ti za pogum

Po odmevnem intervjuju princa Harryja in Meghan Markle z Oprah Winfrey sed j e vsul plaz odzivov - tako znanih oseb kot manj znanih, Twitter pa je ponovno (kot ob vsaki pereči temi) pregorel z odzivi in šalami na kraljičin in Meghanin račun. Zdaj se je odzvala še pevka Beyonce.

Premiera filmske adaptacije Levjega kralja, kjer sta se Meghan in Beyonce spoznali. FOTO: Profimedia "Hvala Meghan za tvopj pogum in vodenje," je glasbenicaBeyonce zapisala na svoji uradni spletni strani in dodala:"Daješ nam moč." Ob zapis, s katerim je izrazila podporo Meghan Markle po intervjuju z Oprah Winfrey, v katerem je razkrila, kaj vse se je dogajalo od trenutka, ko sta se s princem Harryjem zaročila, je objavila tudi fotografijo iz leta 2019, ko sta se z vojvodinjo spoznali. Že takrat je neimenovani vir za portal E! News povedal, da sta se Meghan in Beyonce spoznali na premieri Levjega kralja, a da se je takoj videlo, da bo iz tega poznanstva nastalo nekaj več, da se lahko rodi pravo prijateljstvo. In očitno je neimenovani vir imel prav. Beyonce velja za zelo glasno zagovornico gibanja Črna življenja so pomembna in za glasno zagovornico ženskih pravic. Lani junija je povedala: "Ni dovolj temnopoltih žensk, ki bi povedale tako kot čutijo. Zato sem se odločila, da spregovorim."