Beyonce o mami samo v presežnikih: Ti si moj navdih

PevkaBeyonce svoj profil na Instagramu večinoma uporablja za promoviranje svojega dela in pevske kariere. No, tokrat pa je naredila izjemo in svojo najnovejšo objavo posvetila mamiTini Knowles, ki je 4. januarja praznovala 67 let.

Svetovno znana pevka je o slavljenki med drugim napisala, da je njen navdih: "Vse najboljše moji ljubljeni matriarhinji! Ti si moja kraljica, moje srce, moja moč, zaradi tebe vedno stojim zravnano. Ti si moj navdih. Upam, da boš imela v življenju vse, kar si želiš. Mama, močno močno te imam rada!"Zraven pa je objavila še njeno starejšo fotografijo.