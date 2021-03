Beyonce ostala brez luksuznih predmetov v vrednosti milijon evrov

Beyonce je imela v skladišču v Los Angelesu spravljene številne obleke, torbice in modne dodatke s podpisi priznanih modnih oblikovalcev. Skupna vrednost vseh luksuznih artiklov je bila približno milijon evrov. Pred kratkim je javnost dosegla novica, da so neznanci v skladiščno enoto vdrli kar dvakrat, pri čemer so odnesli večino predmetov, ki jih je zvezdnica hranila pod imenom lastnega produkcijskega podjetja Parkwood Entertainment.

Losangeleška policija je za ameriške medije potrdila novico, da so bile kar tri enote, ki jih je najemala slavna pevka, tarča nepridipravov – ti so se okoristili z dobrinami izjemnih vrednosti. Večina predmetov je bila v lasti Beyonce, zadnje od zvezdnikov iz sveta zabavne industrije, ki so ji zagodli vlomilci.

Januarja so namreč nasilno vstopili tudi v skladišče, ki ga ima v najemu Miley Cyrus. Odnesli so oblačila, fotografije in ostale osebne predmete v lasti 28-letnice. To pa ni bila njena prva tovrstna izkušnja, saj so neznanci leta 2018 vlomili tudi v njeno skladišče v dolini San Fernando ter ji pri tem odnesli nekaj dragocenih kitar.