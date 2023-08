Beyonce podprla Lizzo: Rada te imam

Lizzo se v zadnjih tednih sooča z obtožbami treh nekdanjih plesalk, ki trdijo, da je na turneji ustvarjala sovražno delovno okolje. Pevka njihove obtožbe zanika in kot se zdi, ima pri tem podporo ene in edine Beyonce.

Beyonce v svoji pesmi Break My Soul (Queen's Remix) omenja Lizzo in še nedavno se je zdelo, da je zaradi obtožb plesalk njeno ime namensko spustila iz besedila. A zdaj si je očitno premislila in glasbenico znova vključila v pesem, ob tem pa ji je namenila tudi spodbudne besede. "Lizzo, rada te imam, Lizzo," je vzkliknila med pesmijo na koncertu v Atlanti.

icon-expand Beyonce je na koncertu Lizzo sporočila, da jo ima rada. FOTO: Profimedia

V pesmi Break My Soul Beyonce slavi temnopolte ženske v glasbeni industriji. Poleg Lizzo omenja še Nino Simone, Erykah Badu, Lauryn Hill in Nicki Minaj. Ko je v začetku meseca, potem ko so na dan prišle obtožbe plesalk, iz pesmi izpustila Lizzino ime, je namesto tega štirikrat ponovila ime Erykah Badu, medtem ko se je na zaslonu za njo vseeno izpisalo Lizzino ime. Lizzo je junija na Instagramu povedala, da je neizmerno hvaležna, ker jo Beyonce omeni v pesmi. "Razmišljam o tem, kaj vsi mi pomenimo ljudem in kako ciklično je to. Vsi smo tako neskončno in maksimalno povezani ter pomembni. V čast mi je," je zapisala v objavi na družbenem omrežju.