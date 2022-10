Beyonce ponovno navdušuje v kampanji luksuznega nakita

Beyonce je v novi kampanji podjetja z luksuznim nakitom ponovno zablestela v diamantih. Priljubljena pevka pa poleg nakita navdušuje tudi s svojo postavo in obleko, ki poudarja njen nakit. Poleg tega novo kampanjo spremlja ena izmed pesmi na njenem zadnjem albumu, in sicer Summer Renaissance.

Beyonce je že večkrat sodelovala s podjetjem z luksuznim nakitom Tiffany & Co. V zadnji njihovi kampanji Lose Yourself in Love predstavlja bleščečo diamantno ogrlico. Kampanjo spremlja tudi njena pesem Summer Renaissance, ki jo je pevka izdala na zadnjem albumu Renaissance.

Kampanja, v kateri sodeluje slavna pevka, se osredotoča na premalo zastopane skupnosti. Ustanovili so tudi Tiffany Atrium, platformo družbenega vpliva, ki spodbuja priložnosti za zgodovinsko premalo zastopane skupnosti na področju plemenitega nakita in ustvarjalnih področjih. Tudi tukaj s podjetjem sodelujeta Beyonce in njen mož Jay-Z, saj zagotavljata štipendije, ki naj bi bile do sedaj podarjene več kot 60 študentom. Podjetje je namreč obljubilo štipendije za študente umetniških in ustvarjalnih področij, podelili pa naj bi dva milijona dolarjev.

Pevka že leta sodeluje z omenjenim podjetjem, saj je bila obraz številnih kampanj. V nekaterih sta se ji pridružila tudi mož Jay-Z in hčerka Blue Ivy. Oktobra 2021 sta zakonca posnela kratek film z naslovom Zmenek, v katerem sta prikazala tako zaljubljeno kot tudi tisto igrivo plat njunega razmerja. Video začenja Beyonce na zadnjih sedežih avtomobila, medtem ko si nanaša rdečo šminko. Na koncu si nadene še dragulje prestižnega podjetja, 10-karatni diamantni prstan in 6-karatne diamantne uhane. Nato se ji v avtu pridruži tudi mož Jay-Z. Beyonce ga čaka z rumeno marjetico in se igra igro "Ljubi me, ne ljubi me", nato pa se možu veselo nasmehne in ga objame.

Beyonce je letos že predstavljala omenjeno podjetje, nosila pa je najdražjo ogrlico znamke. Ogrlico je nosila na zabavi, ki jo je Jay-Z pripravil po podelitvi oskarjev leta 2022. Slavni kos nakita je znan kot zgodovinska ogrlica, ki vsebuje več kot 80-karatni diamant. To je tudi najdražji kos, ki jih je podjetje kadarkoli ustvarilo.

