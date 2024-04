Beyonce poslala darilo dveletnemu dečku, ki je trdil, da sta prijatelja

Kot že omenjeno, je zvezdnica očitno opazila simpatičen video in dečku poslala plišasto igračko, njegovi mami pa rože. Presrečna Filipinka je novico delila na družbenih omrežjih. "Za zapisnik. Beyonce in Tyler sta uradno prijatelja. S pomočjo interneta je kraljica B videla posnetek in mi poslala rože in novega živalskega prijatelja za Tylerja," je ob galeriji fotografij zapisala vplivnica in razkrila, da je pevka dodala še sporočilo, ki ga je naslovila z Mojemu prijatelju Tylerju. Kot je razkrila z videoposnetkom, je z njo v kontakt stopila Yvette Noel-Schure, predstavnica za odnose z javnostmi slavne pevke in tako sta se dogovorili o podrobnostih dostave. Obenem se je z objavo še zahvalila vsem, ki so všečkali in delili video, da je imel možnost priti do zvezdnice. "Tyler je še premajhen, da bi se tega spomnil, a ga bom vedno opominjala, naj sanja na veliko in stremi k zvezdam," je še zapisala ponosna mama.