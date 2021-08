Beyoncé presenetila z dejstvom, da doma goji čebele

''Sedaj pa si želim ustvariti tudi kmetijo, na kateri bom gojila konopljo in pridobivala med. Panje imam celo na svoji strehi,'' je v nedavnem intervjuju povedala pevka. Pri tem ni izdala na kateri od lokacij, kjer občasno prebiva, se dogajajo te spremembe v smeri večje povezanosti z naravo. Znano je, da pevka z družino čas preživlja v nepremičninah, ki se nahajajo v Miamiju, na Bel Airu in v New Orleansu. S soprogom Jay-Z-jem in otroki Blue Ivy, Rumi in Sirom so jo nazadnje opazili na območju Hamptonsa, na njihovi 24 milijonov dolarjev vredni posesti.

''V času karantene sem se odpovedala pretiranemu vdajanju razvadam in se posvetila razvoju pozitivnih ritualom, ki izhajajo iz zapuščine preteklih generacij, tem pa sem dodala nek svoj pečat ... Tako sem vesela, da bosta moji hčeri imeli pozitiven vzor in vpogled v te rituale, ki jih prenašam na njiju,'' je povedala za revijo.