Beyonce prilepili na fotografijo

''Ni je bilo. Ne, ni je bilo. Mislim, da so vsi drugi bili,'' je ob pogledu na fotografijo rekel John.

Igralec John Oliver , ki je v filmuLevji kralj posodil glas živahnemu ptiču z imenom Zazu, je v pogovorni oddaji The Late Show with Stephen Colbert potrdil domneve, da pevka Beyonce ni bila prisotna na uradnem fotografiranju.

Ko je ''kraljica'' zasedena, morajo vsi drugi najti način, da bo stvar delovala. In treba se je pač znajti – s pomočjo Photoshopa.

Na fotografiji, ki je izšla, vidimo Beyonce in Johna, ki pozirata s svojimi igralskimi kolegi: na posnetku so šeDonald Glover, Seth Rogen, Billy Eichner, Chiwetel Ejiofor, Alfre Woodard, Eric André, Florence Kasumba, Keegan-Michael Key, JD McCraryin Shahadi Wright Joseph. Zanimivo je, da vsi nosijo temna oblačila, tudi Beyonce, ki nosi oprijeto elegantno obleko, v kateri je razgalila ramena.