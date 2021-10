Beyoncé prispevala skladbo za biografski film o sestrah Williams

V prihajajočem filmu o Venus in Sereni Williams je zaigral tudi Will Smith. Za naslovno pesem je poskrbela Beyoncé, skladbo Be Alive je tako mogoče slišati tudi v napovedniku biografije. Ta v kinematografe prihaja že 19. novembra.

Zgodba o teniških igralkah Venus in Sereni Williams bo postregla tudi z novim glasbenim hitom. Beyoncé je namreč posnela skladbo Be Alive, ki so jo ustvarjalci filma vključili v napovednik. Biografska stvaritev z naslovom King Richard bo ponudila tudi zanimivo igralsko zasedbo. Kot oče teniških zvezd je namreč v filmu nastopil Will Smith.

icon-expand Beyonce je za biografski film posnela skladbo Be Alive. FOTO: Profimedia

Športna drama bo prikazala ves trud, ki ga je oče vložil v uspeh svojih hčera, in dolga leta napornih treningov, ki so tlakovala pot do uspeha. Zgodba o otroštvu, katerega ritem je narekovala popolna predanost športu, bo gledalcem v kinematografih na voljo že v drugi polovici novembra.

Podlaga filmskega napovednika, ki je pol navdiha, je močna balada pevke Beyoncé, medtem pa lahko gledalci uživajo v delčkih izjemne igre, ki sta jo v vlogi teniških igralk pokazali Saniyya Sidney (kot Venus) in Demi Singleton (kot Serena).

icon-expand Will Smith v filmu King Richard FOTO: Profimedia

Tudi 40-letna Serena Williams je na družbenih omrežjih najavila izid filma, ki temelji na zgodbi o njenem odraščanju: ''Tako sem navdušena, da si boste lahko kočno ogledali napovednik filma King Richard v katerem igra Will Smith in ki vključuje Beyoncéjino pesem Be Alive. Spremljanje nastanka tega filma (ki temelji na moji in Venusini zgodbi) je bila ena od najboljših izkušenj v mojem življenju.'' Ob tem je objavila posnetek, na katerem se sestri zabavata v družbi hollywoodskega igralca.

Uradni opis filma in njegove vsebine ponudi tudi Richardov opis, ki se glasi: ''Je neustrašen oče, ki ima neomajno željo in brezkompromisno vizijo spremeniti potek igre.''

icon-expand Serena in Venus Williams FOTO: AP

Ob tem ne obupa v vzgoji neizmerno talentiranih deklic, ki postaneta najboljši športnici vseh časov in z njegovo pomočjo močno vplivata na svet tenisa in vsega športa.