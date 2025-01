Beyoncé prizadetim v požarih darovala približno 2,4 milijona evrov.

Donacije naj bi 43-letna Beyoncé namenila tudi cerkvam in skupnostnim centrom, ki pomagajo v prizadeti regiji. Kot je sporočila, namerava prek svoje fundacijo prizadetim na območju Los Angelesa donirati 2,5 milijona ameriških dolarjev (približno 2,4 milijona evrov). Beyoncé pa ni edina zvezdnica, ki je napovedala pomoč prizadetim v požaru. Finančna sredstva in druge oblike pomoči sta darovali tudi igralki Halle Berry in Jamie Lee Curtis . Slednja je ob nedavni presunljivi objavi posledic požarov v njeni soseski Pacific Palisades napovedala, da bo donirala milijon ameriških dolarjev (980.931 evrov).

Poleg slavnih osebnosti so finančno pomoč v višini več milijonov ameriških dolarjev napovedala tudi podjetja, kot sta Walt Disney Company in Apple. Disney je prizadetim v požaru daroval 15 milijonov dolarjev oziroma 14,6 milijonov evrov denarne pomoči. Finančna sredstva je daroval tudi Mark Zuckerberg . Svoje denarnice so odprle sestre klana Kardashian - Jenner , ki so morale zaradi evakuacije zapustiti svoje domove. Kim Kardashian je prek svoje znamke Skims finančna sredstva namenila gasilcem, ki se borijo na terenu, prav tako je prizadetim darovala večje količine oblačil.

Po trenutnih podatkih so ognjeni zublji v Los Angelesu in njegovi okolici uničili ali poškodovali več kot 12.000 stavb, umrlo je najmanj 24 ljudi. Požari niso prizanesli niti zvezdnikom. Ognjeni zublji so med drugim dom vzeli oskarjevcu Anthonyju Hopkinsu, zakoncema Leighton Meester in Adamu Brodyju, igralki Anni Faris, igralcu Eugenu Levyju in številnim drugim. Številni znani obrazi so se v času krize oglasili na družbenih omrežjih in s sledilci delili informacije o centrih, ki nudijo pomoč ter povezave, na katerih lahko, če je to v njihovi moči, tudi sami darujejo finančna sredstva.