Beyonce proslavila četrti rojstni dan dvojčkov Sira in Rumi

Beyonce je dvojčkoma Rumi in Siru Carterju zaželela vse najboljše za četrti rojstni dan. Na svoji spletni strani jima je posvetila kratko voščilo. Zapisala je: ''Kaj je boljše kot eno darilo? Dve (darili). Vse najboljše, Rumi in Sir.'' Dvojčka, deklica Rumi in fantek Sir, sta se rodila 13. junija 2017 in se tako pridružila sestrici Blue Ivy , ki je stara devet let.

Beyonce je o ''izjemno težki nosečnosti'' spregovorila že v dokumentarnem filmu iz leta 2019, ko je razkrila, da jo je pestila preeklampsija, po rojstvu dvojčkov pa je priznala, da je nosečnost na njenem telesu pustila velike posledice. Ko se je vrnila na odre, je v času med nastopi dojila v prikolici, otroci pa so jo v zaodrju spremljali vsakič, ko je bilo to mogoče. ''Trudila sem se ugotoviti, kako naj v svojem življenju izpolnjujem vlogo mame dvojčkov in šestletnice ter hkrati izrazim svojo kreativno plat. Fizično je bilo izjemno zahtevno. Pred tem sem lahko trenirala in se na nastope pripravljala 15 ur skupaj. Sedaj, ko so tukaj otroci, mož in družinsko življenje, pa moram za svoje telo bolje skrbeti,'' je pojasnila velike življenjske spremembe.