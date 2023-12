Beyonce s hčerko Blue Ivy skupaj na rdeči preprogi

Kraljica B je v Londonu predstavila svoj novi dokumentarni film Renaissance: A Film by Beyonce. Po rdeči preprogi se je sprehodila skupaj s hčerko Blue Ivy, na premieri pa jo je podprla tudi Taylor Swift.

Beyonce je v turnejo Renaissance, po kateri je nastal dokumentarni film Renaissance: A Film by Beyonce, vključila tudi svojo hči Blue Ivy Carter, ki je z njo zaplesala na odru. Na londonski premieri dokumentarca, ki vsebuje odlomke s koncertov, in iz zakulisja pevkine najdonosnejše turneje do zdaj se je 11-letna Blue kot del filmske ekipe sprehodila po rdeči preprogi skupaj z mamo. Ob posebni priložnosti sta se mama in hči oblekli v ujemajoči se črni obleki.

Londonske premiere se je udeležila tudi pevka Taylor Swift in tako glasbeni kolegici vrnila uslugo. Beyonce se je namreč oktobra udeležila njene premiere koncertnega filma The Eras Tour, ob tem pa sta v kinodvorani skupaj pozirali za objektiv in navdušili oboževalce.

