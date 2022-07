Beyonce še ena v vrsti zvezdnikov, ki se je pridružila TikToku

Zvezdnica je svojo prisotnost na priljubljeni platformi otvorila z videoposnetkom, sestavljenim iz več kratkih odsekov, v katerih njeni oboževalci plešejo na njen prvi singel Break My Soul iz prihajajočega sedmega albuma. Pod objavo je pevka zapisala: "Vaše miganje me je zelo osrečilo. Velika hvala za ljubezen do pesmi Break My Soul. Z ljubeznijo, B."

Oboževalci so bili nad prihodom 'kraljice B' na TikTok navdušeni. Objava je dobila že več kot milijon všečkov in skoraj 20.000 komentarjev. "Kraljica je prispela," je zapisal uporabnik družbenega omrežja, drug pa: "Pogledala sem ime in si rekla: 'Beyonce?' Zelo sem navdušena nad tem obdobjem." Tretji oboževalec je izpostavil dejstvo, da je glasbenica navedla vse, ki so vključeni v posnetek. "Beyonce objavlja na TikToku in kot vir navaja ljudi, ki so v videoposnetku – to je vedenje resnične kraljice."