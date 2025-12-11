Beyoncé se po 10 letih vrača na modni dogodek leta

Svetli način
11. 12. 2025

Nicole Kidman, Venus Williams in Beyoncé. To je v celoti ženska zasedba gostiteljic prihajajočega modnega dogodka Met Gala, ki bo prihodnjega maja skupaj z vsakoletno organizatorko dogodka Anno Wintour gostila najbolj bleščeč dogodek leta. In kakšna bo tema dogodka?

Znano je, kdo bo ob boku Anne Wintour gostil modni dogodek Met Gala, ki se bo v Metropolitanskem muzeju tradicionalno odvil prihodnjega meseca maja. Trojico zvezdnic, ki bodo sedele za glavnim omizjem, bodo sestavljale hollywoodska zvezdnica Nicole Kidman, tenisačica Venus Williams in glasbena ikona Beyoncé, ki se na dogodek vrača po desetletju odsotnosti.

Modna biblija Vogue je pretekli mesec naznanila, da se bo naslednji dogodek odvil v luči razstave z naslovom Costume Art (v prevodu kostumska umetnost). "To je ogromen trenutek za Inštitut za kostume," je za Vogue povedal kustos Andrew Bolton in dodal: "To bo prelomno za naš oddelek, vendar mislim tudi, da bo prelomno za modo na splošno – dejstvo je, da muzej, kot je Met, modi dejansko daje osrednjo lokacijo."

Spomnimo, preteklo leto so v čevlje gostiteljev stopili glasbenik Pharrell Williams, britanski dirkač Formule 1 Lewis Hamilton, igralec Colman Domingo, raper A$AP Rocky in košarkar LeBron James, večer pa je potekal v znamenju pomena krojaškega stila za oblikovanje temnopoltih identitet v atlantski diaspori.

