Beyoncé se po 10 letih vrača na modni dogodek leta

Znano je, kdo bo ob boku Anne Wintour gostil modni dogodek Met Gala, ki se bo v Metropolitanskem muzeju tradicionalno odvil prihodnjega meseca maja. Trojico zvezdnic, ki bodo sedele za glavnim omizjem, bodo sestavljale hollywoodska zvezdnica Nicole Kidman , tenisačica Venus Williams in glasbena ikona Beyoncé , ki se na dogodek vrača po desetletju odsotnosti.

Modna biblija Vogue je pretekli mesec naznanila, da se bo naslednji dogodek odvil v luči razstave z naslovom Costume Art (v prevodu kostumska umetnost). "To je ogromen trenutek za Inštitut za kostume," je za Vogue povedal kustos Andrew Bolton in dodal: "To bo prelomno za naš oddelek, vendar mislim tudi, da bo prelomno za modo na splošno – dejstvo je, da muzej, kot je Met, modi dejansko daje osrednjo lokacijo."

Spomnimo, preteklo leto so v čevlje gostiteljev stopili glasbenik Pharrell Williams, britanski dirkač Formule 1 Lewis Hamilton, igralec Colman Domingo, raper A$AP Rocky in košarkar LeBron James, večer pa je potekal v znamenju pomena krojaškega stila za oblikovanje temnopoltih identitet v atlantski diaspori.