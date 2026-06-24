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Tuja scena

Beyoncé šest dni preurejala moževo pričesko

Los Angeles, 24. 06. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Beyoncé in Jay-Z

Glasbena zvezdnica Beyoncé, ki je pred časom ustvarila lastno znamko z izdelki za lase, je na YouTubu delila sedemminutni posnetek, v katerem je zajela proces spremembe soprogove pričeske. Raper Jay-Z se je namreč po letih nošenja dolgih dredov odločil za bujno afro pričesko.

Beyoncé je v posnetku pojasnila, da se je Jay-Z za spremembo odločil pred nastopom v Filadelfiji, od koder prihaja njegov oče. "Njegov oče je nosil afro, zato je tudi on želel nositi afro v njegov spomin." Zvezdnica je dodala, da to ni bilo prvič, da je Jay-Z s svojo pričesko želel prenesti pomembno sporočilo. Po njenih besedah je več kot osem let drede nosil prav zato, da bi okrepil samozavest prvorojenke Blue Ivy.

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"Vedno se mi je zdelo čudovito, da je bil pravi razlog, zakaj si je Jay pustil rasti lase, ta, da bi Blue pokazal, da so njeni lasje podobni njegovim. Naj se vrnem malo nazaj in povem ozadje zgodbe. Najina hči je bila stara približno pet let in takrat ni bila preveč samozavestna glede svojih las. Ko je to povedala svojemu očetu, je Jay dobil navdih, da si pusti rasti lase. Resnično sva želela, da bi vzljubila in sprejela vsak centimeter svojih čudovitih kodrov."

Beyoncé je povedala, da nihče ni pričakoval, kako dolgi bodo postali Jay-Z-jevi lasje. "Kdo bi si mislil, da lahko vsi ti zdravi lasje zrastejo tako daleč od tiste kratko postrižene pričeske?" Pevka je povedala, da je njuna hči pri petih letih ugotovila, da ima enako teksturo las kot njen oče. Zato po osmih letih rasti Beyoncé ni želela, da bi se mož znebil svojih dredov.

Beyoncé in Jay-Z
Beyoncé in Jay-Z
FOTO: Profimedia

"Bila sem precej obsedena z Jayevimi lasmi. Iskreno, nisem si zares želela, da bi jih odrezal. V njih je shranjenih veliko spominov. Lasje rastejo, ljudje rastejo, zato je lahko preobrazba čustvena," je pojasnila, preden je preostanek videa prikazal šestdnevni proces odstranjevanja dredov in dodaten dan razčesavanja, ki je pripeljal do njegove afro pričeske.

"In na dan nastopa je bil njegov afro čudovit, od začetka do konca," je zaključila.

Razlagalnik

Dredi ali dreadlocksi so pričeska, pri kateri se lasje s posebnimi tehnikami oblikujejo v prepletene pramene. Ta pričeska ima globoke korenine v različnih kulturah po svetu, vključno z antičnim Egiptom, Indijo in Etiopijo. V sodobnem času so postali tesno povezani z rastafarijanstvom, kjer simbolizirajo duhovno predanost, naravno lepoto in zavračanje zahodnih standardov lepote, hkrati pa so postali močan simbol ponosa na afroameriško identiteto in kulturno dediščino.

Afro pričeska je naravna pričeska, pri kateri so lasje skodrani in oblikovani v okroglo, voluminozno obliko. V 60. in 70. letih 20. stoletja je postala ikoničen simbol gibanja 'Black Power' v Združenih državah Amerike. S tem ko so temnopolti posamezniki svoje lase nosili v njihovi naravni, neobdelani obliki, so zavrnili takratne družbene pritiske po ravnanju las in asimilaciji, s čimer so izrazili ponos na svojo rasno identiteto in zahtevali enakopravnost.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Beyoncé Jay-Z lasje pričeska
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