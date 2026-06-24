Beyoncé šest dni preurejala moževo pričesko

Beyoncé je v posnetku pojasnila, da se je Jay-Z za spremembo odločil pred nastopom v Filadelfiji, od koder prihaja njegov oče. "Njegov oče je nosil afro, zato je tudi on želel nositi afro v njegov spomin." Zvezdnica je dodala, da to ni bilo prvič, da je Jay-Z s svojo pričesko želel prenesti pomembno sporočilo. Po njenih besedah je več kot osem let drede nosil prav zato, da bi okrepil samozavest prvorojenke Blue Ivy .

"Vedno se mi je zdelo čudovito, da je bil pravi razlog, zakaj si je Jay pustil rasti lase, ta, da bi Blue pokazal, da so njeni lasje podobni njegovim. Naj se vrnem malo nazaj in povem ozadje zgodbe. Najina hči je bila stara približno pet let in takrat ni bila preveč samozavestna glede svojih las. Ko je to povedala svojemu očetu, je Jay dobil navdih, da si pusti rasti lase. Resnično sva želela, da bi vzljubila in sprejela vsak centimeter svojih čudovitih kodrov."

Beyoncé je povedala, da nihče ni pričakoval, kako dolgi bodo postali Jay-Z-jevi lasje. "Kdo bi si mislil, da lahko vsi ti zdravi lasje zrastejo tako daleč od tiste kratko postrižene pričeske?" Pevka je povedala, da je njuna hči pri petih letih ugotovila, da ima enako teksturo las kot njen oče. Zato po osmih letih rasti Beyoncé ni želela, da bi se mož znebil svojih dredov.