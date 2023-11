Beyonce sprva nasprotovala, da se ji hči pridruži na odru

Beyoncejini oboževalci so bili navdušeni, ko je v Parizu na odru zaplesala skupaj s svojo 11-letno hčerko Blue Ivy. A kot je v svojem novem filmu o turneji Renaissance povedala zvezdnica, sprva ni bila navdušena nad idejo, da se ji najstarejša hči pridruži na odru.

Beyonce je v svojem novem dokumentarnem filmu Renaissance: A Film by Beyoncé dejala, da so njeno najstarejši hčer Blue Ivy Carter, ki jo ima z možem Jay-Z-jem, prizadeli negativni komentarji na spletu, ki so se pojavili po tem, ko sta v sklopu njene turneje skupaj stopili na oder. Kritike je niso ustavile, ampak so ji dale dodatni zagon, da se dokaže in vloži še več truda v svoj ples.

icon-expand Beyonce je z Blue Ivy na turneji zaplesala na pesmi My Power in Black Parad. FOTO: Profimedia

Pevka je ob tem priznala, da sprva ni bila navdušena nad tem, da se je hči pridruži na odru. Sprva bi naj Blue nastopila zgolj na enem koncertu, a tudi o tem je imela dvome. Kot je povedala v dokumentarcu, namreč po njenem mesto na odru pred več tisoč ljudmi ni namenjeno 11-letnici. "Rekla mi je, da je pripravljena za nastop, a sem ji rekla ne." Pozneje je Beyonce sicer popustila, a je v filmu dejala, da je prvič, ko je hči skupaj z njo zaplesala pred množico oboževalcev, skoraj omedlela. Plesni nastop Blue Ivy je julija za People komentirala tudi njena babica Tina Knowles Lawson. Dejala je, da se je z vsakim nastopom samozavest vnukinje izboljšala. "Stara je 11 let in imela je en teden časa, da se pripravi. Vedno boljše ji gre, vedno sem ponosna babica." Dodala je, da vnukinja na turneji uživa in se resnično trudi, da dobro odpleše.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke