Beyoncé v Katarju nosila hidžab

Odzivi na njeno odločitev so mešani. Mnogi so jo podprli, da v pretežno muslimanski državi nosi hidžab in s tem spoštuje njihovo vero in kulturo. "Beyoncé, ki nosi abajo v Katarju, je moja nova osebnost za preostanek leta," je na družbenem omrežju X zapisala Ayyonce. "Beyoncé v črni abaji in hidžabu? Moje muslimansko srce dobesedno joka, tako zelo je spoštljiva," je dodala Sawsen.

Ob tem pa je bilo slišati tudi kritike - predvsem zaradi dejstva, ker Katar omejuje pravice skupnosti LGBTIQ+ in druge človekove pravice. "Beyoncé nakupuje v Katarju, v državi, ki je znana po kršitvah človekovih pravic. Verjetno se 'aktivizem' ustavi, ko gre za luksuzne blagovne znamke. Zvezde pridigajo o pravičnosti, dokler jim plačilna lista ne reče drugače," pa je na družbenem omrežju X zapisala Selena Maris. Prav tako so jo obtožili "performativnega aktivizma". V preteklosti je namreč že izražala zaskrbljenost glede enakosti spolov in družbene pravičnosti.

V Dohi so opazili tudi njenega moža, raperja in producenta Jay-Z-ja. Obiskal je tamkajšnji nacionalni muzej, kjer so mu, kot so zapisali na Instagramovem profilu omenjenega muzeja, predstavili "zgodbo o bogati dediščini države".

Podobnega odziva kot omenjeni par je bil pred tremi leti deležen tudi nogometaš David Beckham, ko je bil ambasador svetovnega prvenstva v nogometu v Katarju. Tedaj je svojo odločitev zagovarjal s trditvijo, da so se predstavniki LGBTIQ+ skupnosti v Katarju počutili varneje kot v kateri koli drugi državi, ki je gostila svetovno nogometno prvenstvo.