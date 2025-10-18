Svetli način
Tuja scena

Beyoncé v Katarju nosila hidžab

Doha, 18. 10. 2025 13.01 | Posodobljeno pred 20 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
R. M.
Komentarji
4

Pevko Beyoncé so paparaci ujeli med nakupovanjem v Katarju, kjer je pozornost pritegnila z nošnjo hidžaba. Odzivi na njeno odločitev so mešani. Medtem ko na eni strani podpirajo njeno spoštovanje muslimanske kulture, pa je na drugi strani slišati kritike. "Zvezde pridigajo o pravičnosti, dokler jim plačilna lista ne reče drugače," je dejal eden od uporabnikov na družbenem omrežju X.

Beyoncé je med obiskom Dohe pritegnila pozornost z nošnjo hidžaba, ženskega pokrivala, značilnega predvsem za muslimanski svet. Pokrivalu je dodala še črna sončna očala.

Odzivi na njeno odločitev so mešani. Mnogi so jo podprli, da v pretežno muslimanski državi nosi hidžab in s tem spoštuje njihovo vero in kulturo. "Beyoncé, ki nosi abajo v Katarju, je moja nova osebnost za preostanek leta," je na družbenem omrežju X zapisala Ayyonce. "Beyoncé v črni abaji in hidžabu? Moje muslimansko srce dobesedno joka, tako zelo je spoštljiva," je dodala Sawsen.

Ob tem pa je bilo slišati tudi kritike - predvsem zaradi dejstva, ker Katar omejuje pravice skupnosti LGBTIQ+ in druge človekove pravice. "Beyoncé nakupuje v Katarju, v državi, ki je znana po kršitvah človekovih pravic. Verjetno se 'aktivizem' ustavi, ko gre za luksuzne blagovne znamke. Zvezde pridigajo o pravičnosti, dokler jim plačilna lista ne reče drugače," pa je na družbenem omrežju X zapisala Selena Maris. Prav tako so jo obtožili "performativnega aktivizma". V preteklosti je namreč že izražala zaskrbljenost glede enakosti spolov in družbene pravičnosti.

V Dohi so opazili tudi njenega moža, raperja in producenta Jay-Z-ja. Obiskal je tamkajšnji nacionalni muzej, kjer so mu, kot so zapisali na Instagramovem profilu omenjenega muzeja, predstavili "zgodbo o bogati dediščini države".

Podobnega odziva kot omenjeni par je bil pred tremi leti deležen tudi nogometaš David Beckham, ko je bil ambasador svetovnega prvenstva v nogometu v Katarju. Tedaj je svojo odločitev zagovarjal s trditvijo, da so se predstavniki LGBTIQ+ skupnosti v Katarju počutili varneje kot v kateri koli drugi državi, ki je gostila svetovno nogometno prvenstvo.

KOMENTARJI (4)

Uporabnik1921539
18. 10. 2025 13.22
grozljivo,kako se islamizen zavlece v druzbo in postane sprejemljiv tam,kher sploh ne obstaja
ODGOVORI
0 0
Smrt fašizmu svoboda narodu
18. 10. 2025 13.21
Kar dol naj ostane
ODGOVORI
0 0
Nace Štremljasti
18. 10. 2025 13.12
+2
to je sedaj nava moda,ki se imenuje žakljarica
ODGOVORI
2 0
presnet
18. 10. 2025 13.10
+1
Ji bolj paše to kot pa tiste minioblekce..
ODGOVORI
1 0
