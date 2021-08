Beyoncé v novo kampanjo vključila svoje tri otroke

Beyoncé je znova dokazala, da njena strast ne leži zgolj v glasbi, ampak tudi v modnem svetu. Po predahu se je zvezdnica vrnila z novo kolekcijo oblačil in modnih dodatkov, ki jih je ustvarila v sodelovanju s športno znamko Adidas. Kampanja za Ivy Park Rodeo je v modnem videoposnetku gostila tudi otroke, ki so predstavili otroško linijo oblačil, med njimi pa so se predstavili tudi njeni trije otroci, Blue Ivy , Sir in Rumi .

Beyonce s hčerko Blu Ivy in sinom Sirom.

"Ta kolekcija je mešanica mojega otroštva v Teksasu ter ameriške zgodovine. Ko sem odraščala, sem vsako leto obiskala rodeo in to je bila čudovita izkušnja, polna različnih kultur," je povedala za ameriški Harper’s Bazaar. Zvezdnica, ki je za posebno številko revije, namenjene ikonam, posnela kar tri naslovnice, je poudarila, da se z modno linijo posveča svojim koreninam in domačemu Houstonu.

Devetletna Blue Ivy Carter in štiriletna dvojčka Rumi in Sir Carter, ki jih ima pevka s soprogom Jay Z-jem, so v videoposnetku predstavili zanimive kose, ki bodo sestavljali težko pričakovano otroško linijo.