Beyonce v videospotu nosila nakit sarajevskih oblikovalk

Po 25 letih se je v kinematografe vrnil legendarni Levji kralj, ki je dobil novo igrano preobleko. Pri filmu pa je sodelovala tudi ameriška pevka Beyonce, ki je posodila glas Simbovi prijateljici Nali, sodelovala pa je tudi pri ustvarjanju glasbe za film. Med drugim je z Donaldom Gloverjem, ki je posodil glas glavnemu junaku Simbu, odpela Can You Feel the Love Tonight. Glasbo je sicer tudi za tokratno različico – tako kot za film iz leta 1994 – napisal Hans Zimmer.

Za film pa je slavna pevka posnela tudi pesem Spirit, ki je dobil tudi video preobleko. Seveda je videospot vizualna poslastica, tako fotografija kot tudi kostumografija. Za obleke je tako poskrbel Boris Kargotić, ki je svojo kariero začel v rodni Srbiji, za nakit pa sta poskrbeli Lejla Nuhić in Ajla Šarić iz Sarajeva.

"Beyonceina stilistka je poklicala Borisa, da bi oblikoval nekaj oblek za videospot. Nato pa naju je poklical, če bi oblikovali nakit, ki bi se podal k obleki," sta navdušeno dejali in priznali, da sta še vedno v šoku. Oblikovalki ves nakit oblikujeta ročno, njun priljubljeni material pa sta cink in medenina. V videospotu je nastopila tudi Blue Ivy, hčerka zvezdnice, ki je prav tako nosila nakit iz Sarajeva.