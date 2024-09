Beyonce z možem na poroki nekdanje asitentke Samanthe Greenberg

Čeprav je ena največjih zvezdnic pod soncem, se zna obnašati kot povsem običajni smrtniki. To je Beyonce dokazala, ko se je skupaj z možem Jay-Z-jem in hčerko pojavila na poroki svoje nekdanje asistentke. Zvezdnica je po objavljenem videu sodeč za dogodek izbrala povsem običajno obleko, tudi njeno obnašanje ni bilo nič kaj zvezdniško. Ko so na poroki predvajali njeno pesem, pa je seveda zapela in zaplesala.

Tudi Beyonce je povsem običajen človek, čeprav je zvezdnica, ki jo poznajo po vsem svetu. Prav zato bi se lahko tudi tako obnašala, a očitno pevka zna razlikovati med zasebnim in uradnim druženjem, saj je na poroki svoje nekdanje asistentke dokazala, da je lahko povsem nezvezdniška.

Na poroko Samanthe Greenberg je bila skupaj z možem Jay-Z-jem in hčerko povabljena kot običajna gostja in prav nič se ni trudila vzbujati pozornosti. Njena oblačila so bila povsem nevpadljiva, prav tako se ni obnašala kot diva. Je pa seveda zapela in zaplesala z nevesto in drugimi gosti, ko so predvajali njeno pesem Love On Top.

Da sta se nekdanja asistentka in 43-letnica dobro razumeli in ostali v dobrih odnosih tudi po prenehanju sodelovanja, je bilo jasno na posnetku, ki je zaokrožil po TikToku in kmalu postal viralen. Številni sledilci so se zato v komentarjih spraševali, kako lahko postanejo pomočniki slavne pevke. "Ta pomočnica ji je veliko pomenila" in "To, da je šla na poroko oblečena kot običajna gostja in se ni našemila v glamurozna oblačila, kaže na veliko mero spoštovanja" je bilo nekaj komentarjev navdušenih oboževalcev.