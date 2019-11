Beyonce za dobrodelnost blestela v dveh kreacijah

Beyonce in Jay Z sta bila glavni zvezdi dobrodelnih dogodkov, ki sta se odvijala minuli vikend v hotelu Seminole Hard Rock Hotel & Casino na Floridi. Glasbenikova fundacija Sean Carter je tokrat zbirala sredstva za pomoč zapostavljenim študentom, da se bodo ti lahko lažje izobraževali na visokih šolah in univerzah.

Za drugi večer pa je posegla po hollywoodskem glamurju. Odločila se je za razkošno osupljivo obleko v stiluVelikega Gatsbyja iz dvajsetih let prejšnjega stoletja. Čudovito bleščečo kreacijo z dodatkom perja in visokim razporkom je kombinirala s srebrnimi sandali, ki so bili popolna izbira za ta gala večer.

Veliki kodri in mat šminka so njen videz naredili še bolj šik. Ne smemo pa pozabiti tudi na njen skrbno izbran nakit. Oba večera je nosila velike viseče uhane, drugi večer pa so bili v obliki solzice. Med povabljenci je bil tudi ameriški didžej in glasbeni producent Khaled, ki je prišel z ženo Nicole Tuck, s katero pričakujeta drugega otroka. Na seznamu gostov so se znašli tudi raper Swizz Beatz, igralec bejzbolaEddie Rosario, draguljar slavnihAlex Todd in drugi.