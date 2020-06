Beyonce: Zabavna industrija je še zmeraj seksistična in brez pravih ženskih vzorov

Beyonce je spregovorila o tem, kako dojema svet zabave in industrijo katere del je tudi sama. Vidi jo kot svet v katerem dominira moški spol. Zabavna industrija je po njenih besedah seksistična z izrazitim mankom dobrih ženskih vzornic. Tudi sama ni bila prepričana ali ji bo na tem področju sploh uspelo, zadržana pa je bila tudi do naslednjega koraka v karieri. Ustanovitev podjetja ji je predstavljala velik stres in napor, saj ni bila prepričana, da je česa takega sploh sposobna. Sedaj je vesela, da je ta korak storila. Beyonce je namreč ustanoviteljica Parkwood Entertainmenta, agencije, ki deluje na področju produkcije filmov, videospotov in televizijskih serij.

''V času celotne kariere nisem imela priložnosti spoznati dovolj žensk, ki bi jih lahko imela za vzor in bi me motivirale za to, da počnem, kar bi si želela. Sploh pa to velja za temnopolte ženske. Enostavno jih ni dovolj, da bi lahko rekla, da so mi utrle pot. Za to sem morala poskrbeti kar sama,'' je povedala. Pravi, da je zato zaposlila zelo raznolik nabor ljudi: ''Najela sem ženske, moške, odpadnike, ljudi, ki so bili spregledani, podcenjeni.''Dodala je še, da korak v podjetništvo ni bil enostaven, ključno pa se ji zdi, da je zaupala temu, da je končno prišel njen čas.