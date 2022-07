Beyonce zahtevala popravek plakata, ker je bila videti presuha

"Med snemanjem ji je nekdo prinesel plakat, ki naj bi promoviral film. Pokazal ji ga je, v smislu: 'Ti je všeč?' in rekla je: 'Ja, no,' on pa jo je vprašal: 'Kaj je narobe?' in odvrnila mu je: 'Naredil ste me preveš suho. To nisem jaz.' Nato je z rokami pokazala na obliko peščene ure in rekel ji je: 'Okej, to bomo popravili,'" se je dogodka spominjala vizažistka Kate Biscoe.

Ko zvezdnica ni bila več v bližini je Kate vprašala moškega, ki je prinesel plakat: "Je to prvič, da te je igralka vprašala, da narediš njeno postavo močnejši? Dejal je: 'Ja, stalo me bo na tisoče dolarje, ampak to bo naredil."

Beyonce je za filmsko vlogo pred dvajsetimi leti odšla na strogo dieto, v kateri je zaužila zgolj 1200 kalorij na dan, je za revijo povedal producent John Lyons. Diete se je po njegovih besedah držala, ker se je zavedala strogih lepotnih standardov, ki so jih deležne ženske, ki želijo uspeti v Hollywoodu.