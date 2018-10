Beyonce zgladila odnose z očetom

Njeno razmerje s 66-letnim očetom Matthewom Knowlesom je bilo trdno do trenutka, ko ji je ta kot njen menedžer ob njeni čedalje večji prepoznavnosti začel organizirati prekomerno število nastopov in turnej, tudi takšnih, s katerimi se pevka ni strinjala. Ker sta zahajala v čedalje pogostejše konflikte, zaradi katerih so se čutile napetosti tudi v družinskih odnosih, se je Beyonce odločila očeta odpustiti z mesta svojega menedžerja.

Za človeka, ki ji je že od malih korakov stal ob strani in jo vztrajno potiskal po lestvici šovbiznisa, je bila takšna gesta neka vrsta žalitve, kar je posledično privedlo do tega, da so se po letu 2011 odnosi med njima popolnoma ohladili.

Nedavno je potekal glasbeničin zaključni koncert turneje On The Tour II, ki jo je izvedla s soprogom Jay-Zjem, v zakulisje pa ji je pred samim nastopom prišel podporo izkazati tudi njen oče. Posnela sta nekaj skupnih fotografij, ki jih je glasbenica delila na svojem Instagramu, ponosna in srečna mama Tina Knowles pa je v komentar zapisala: ''Lepo je videti takšen prizor v Seattlu! Oče in hči.''