Beyonce žrtev teorije zarote: rodila 'svojo sestro', stara 45 let?

Beyonce Giselle Knowles je 37-letna ameriška glasbenica, poročena z enim najuspešnejših raperjev in producentov, 49-letnim Jay-Zjem , s katerim ima tri otroke. Ima tudi sestro Solange Knowles in krušno sestro Bianco Lawson . Vsaj tako naj bi držalo – po dosedaj znanih informacijah. A poročanje tujih medijev v zadnjih dneh izpostavlja drugačno zgodbo: Beyonce naj bi v resnici prikrivala svoja leta, 32-letna Solange pa naj ne bi bila njena mlajša sestra, temveč hči.

Beyonce in Solange naj ne bi bili sestri, temveč mati in hči

Za Mirror je eden od virov omenjeno teorijo podkrepil z besedami: ''Beyonceina sorodnica mi je med pogovorom o najstniški nosečnosti zaupala, da je Beyonce rodila, ko je bila najstnica. Ni sarkastičen tip človeka, mislim, da o tem ne bi lagala.''

Da naj bi Beyonce prikrivala svoja prava leta, nakazuje tudi ena od izjav igralke Gabrielle Union, ki je dejala, da Beyonce pozna še iz časa, ko sta bili obe še najstnici. Glede na to, da je Unionova stara 46 let, Beyonce pa naj bi bila po uradno znanih informacijah devet let mlajša, bi bilo to težko verjetno.