Beyonceina sestra se po 11 letih razmerja ločuje

''Zadnji dve leti sta mi prinesli več fizične in psihične transformacije kot kdajkoli doslej in moje telo mi ni dalo druge možnosti, kot poslušati notranje občutke in ostati mirna. V miru se je začela bitka zoper mojega največjega nasprotnika: strah. Svoje najboljše in najslabše trenutke sem od obdobja najstništva živela pred povečalom javnosti. Kljub temu sem se vedno trudila živeti svojo resnico, ne glede na to, kako lepa ali grda je bila. Obenem sem se v času odkrivanja, razvoja in sprememb vedno trudila zaščititi svoje srce in svoje življenje.''Tako je o svoji čustveni transformaciji spregovorila 33-letna zvezdnica, ki je nadaljevala s priznanjem, da se po 11 letih skupnega življenja z ''neverjetno osebo''podaja na samostojno pot.