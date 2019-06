Beyoncejina hčerka pokazala plesni in pevski talent

Blue Ivy Carter , hčerka znanega para Beyonce in Jay-Z-ja , je odraščala v 'objemu' glasbe in umetnosti. Čeprav starša ne postavljata njenih pevskih in plesnih talentov na prvo mesto, je Blue svojo nadarjenost pokazala na plesnem spektaklu, ki je postal viralen.

Sedemletna Blue ima potencial za nastope na velikih odrih in v prihodnosti bi lahko napolnila ogromne dvorane, tako kot njena starša. "Povsem jasno je, da je Blue podedovala zanimanje za glasbo in umetnost, saj kaže izjemno nadarjenost za tako majhno deklico," je za ameriško revijo HollywoodLife povedal družinski prijatelj in dodal: "Po naravi je precej zgovorna, zato ne bi bilo presenetljivo, če bi se odločila, da se bo še bolj posvetila petju in plesu."

Slavna starša majhno Blue spodbujata pri vsem, kar si sama želi, hkrati pa ji nočeta vsiljevati njunega uspeha. "Zavedata se, da je mlada in ima pred sabo še celo življenje. Bo že sama našla svojo strast, ker je res inteligentna," pravi njun prijatelj in poudarja, da se pri vzgoji starša osredotočata na povsem druge stvari kot pa na petje in ples: "Beyonce in Jay-Z sta pravzaprav zelo stroga starša. Njuna želja je vzgojiti spoštljive in olikane otroke."