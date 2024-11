Beyoncejina mama: Moja hči ni bila plačana za nastop na shodu Harrisove

Beyoncéjina mama Tina Knowles se je postavila na hčerino stran. 70-letnica se je v soboto oglasila na družbenem omrežju, kjer je utišala govorice, da je bila hči plačana več kot 9,5 milijona evrov za nastop na oktobrskem shodu Kamale Harris v Houstonu."To so lažne govorice in zato je Instagram to objavo označil z opozorilnim pripisom," je Knowlesova pripisala posnetku zaslona zamegljene objave, ki je bila prvotno objavljena na profilu podkasta Candace Owens. Objava naj bi širila lažne govorice, da je pevka za nastop na političnem shodu prejela zajetno vsoto denarja."Na žalost druge platforme s pomanjkanjem integritete objave še niso umaknile," je še zapisala.