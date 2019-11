Beyoncejina sedemletna hčerka je postala nagrajena avtorica

Blue Ivy Carter , hčerka zvezdnikov Beyonce in Jay-Zja , je postala nagrajena avtorica in sicer pesmi, ki jo je napisala skupaj s svojo slavno mamo. Hči zvezdnikov je tako prejela nagrado Ashford & Simpson Songwriter's Award za pesem Brown skin girl, ki časti temnopolte ženske.

Blue Ivy je na začetku in na koncu pesmi tudi zapela, sicer pa so jo posneli Beyonce, gvajanski pevec Saint Jhn in nigerijski pevec Wizkid. Sedemletnica bi nagrado, poimenovano po legendarnih avtorjih Motowna, Nicku Ashfordu in Valerie Simpson, morala prejeti v areni Orleans v Las Vegasu, vendar se družina Carter podelitve ni udeležila. Deklica pa si zmago sicer deli z mamo, očetom in še nekaj drugimi avtorji.

Morda pa Blue Ivy čakajo še boljše novice. V sredo bodo namreč razkrili nominacije za nagrado grammy in tako bi lahko pesem Brown skin girlmladi zvezdnici prinesla prvo grammy nominacijo. Beyonce je v svoji bogati karieri prejela kar 23 grammyjev, Jay-Z pa 22.

Pesem Brown skin girl pa je bila nominirana tudi za glasbeno nagrado Soul Train za najboljše sodelovanje.