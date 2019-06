Beyonceyjina ljubosumna reakcija postala spletna senzacija

37-letna glasbena diva Beyonce Knowles se je s soprogom Jay-Z jem, ki bo decembra letos slavil abrahama, pred kratkim mudila na košarkarski tekmi v oaklandski Oracle Areni. Njuno ljubiteljsko spremljanje velikanov lige NBA je zmotila soproga lastnika Golden State Warriors-a, Nicole Curran , ki se je v času tekme sklanjala čez Beyonce in ogovarjala njenega soproga.

Viralni posnetek Beyonceyjine reakcije je nemudoma postal prava spletna senzacija, uporabniki družbenih omrežij pa so izrazil bolj ali manj enotno mnenje: 37-letnica ni bila niti najmanj navdušena nad Nicole.

Glasbenica se je sprva vljudno smehljala, kasneje pa je bila opazna sprememba na njenem obrazu in presedanje, s katerim naj bi, po ocenah oboževalcev, želela Nicole pokazati, da jo ima dovolj.

Eden izmed uporabnikov Twitterja je delil fotografijo, na kateri so v fotografski objektiv ujeti tako zakonca Carter (Beyonc in Jay-Z) kot Nicole in njen soprog ter fotografijo pospremil z zapisom: ''Na tem posnetku nihče ni videti srečen.''