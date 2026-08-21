Bezos in Lauren Sanchez: Kljub milijardam ju v elitni klub še niso spustili

Jeff Bezos in njegova zaročenka Lauren Sánchez se spopadata z izjemno redkim pojavom za milijarderje – čakanjem. Na elitnem otoku Indian Creek v bližini Miamija sta si namreč ustvarila nepremičninski imperij, vreden približno 234 milijonov dolarjev. A kot vse kaže, to ni dovolj, da bi si zagotovila vstop v enega izmed najbolj zaprtih klubov v Združenih državah Amerike. Čeprav sta se že udeležila številnih klubskih dogodkov, morata za članstvo skozi postopek, ki je namenoma počasen in temelji predvsem na priporočilih ter odnosih z obstoječimi člani.

Otok Indian Creek na Floridi. FOTO: Profimedia

Indian Creek, ki ga zaradi izjemnega bogastva njegovih prebivalcev pogosto imenujejo 'bunker za milijarderje', je zasebna skupnost v zalivu Biscayne. Na otoku živi le nekaj deset gospodinjstev, dostop pa je strogo nadzorovan. Bezos in Sánchez sta tam kupila tri nepremičnine, vendar lastništvo nepremičnine še ne pomeni tudi članstva v tamkajšnjem elitnem klubu. Po poročanju Page Six naj bi Bezos in Sánchez v prihodnje imela dobre možnosti za članstvo, vendar pod pogojem, da sta pripravljena skozi proces, ki velja za vse kandidate. Posebnega privilegija zaradi Bezosovega bogastva ali svetovne prepoznavnosti naj ne bi bilo. Par se je februarja udeležil tradicionalne klubske zabave ob pomolu. Dogodek je bil zanju priložnost za druženje z nekaterimi člani, Bezos pa naj bi upal, da bo obisk izboljšal njegove možnosti za sprejem. A obisk še zdaleč ni pomenil avtomatičnega napredovanja njegove prošnje.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Lauren Sanchez Bezos Jeffom Bezos . Profimedia

Lauren Sanchez Bezos in Jeff Bezos Profimedia

Lauren Sanchez in Jeff Bezos Profimedia

Jeff Bezos in Lauren Sanchez. AP

Jeff Bezos in Lauren Sanchez Profimedia

Jeff Bezos. Profimedia

Jeff Bezos in Lauren Sanchez Profimedia













Indian Creek Country Club ima približno 350 članov, članstvo pa velja za eno najbolj ekskluzivnih v okolici Miamija. Po informacijah, ki jih je pridobil The Wall Street Journal, mora kandidat najprej dobiti podporo dveh obstoječih članov, dodatnih pet članov pa mora zanj napisati priporočilna pisma. Nato mora kandidat čas preživljati z drugimi člani, obiskovati družabne dogodke in se vključiti v klubsko življenje. Ko kandidat prestane ta del postopka, o njem odloča šestčlanski odbor za članstvo, nato pa mora njegovo članstvo potrditi še 15-članski upravni odbor. Prav zaradi takšnega sistema naj bi bili pomembni predvsem osebni odnosi in občutek, da se bo novi član vključil v obstoječo skupnost. Članarina naj bi bila prav tako vse prej kot simbolična. Po navedbah virov, ki jih citira The Wall Street Journal, začetna pristojbina znaša skoraj milijon dolarjev, letne članarine pa približno 44.000 dolarjev. Natančni zneski niso javno objavljeni, saj klub informacij o članstvu ne razkriva.