Bezos v spremstvu šestih telesnih stražarjev na večerji v Dubrovniku

Poročali smo, da ustanovitelj Amazona te dni pluje na Hrvaškem na svoji okoli pol milijarde evrov vredni superjahti Koru. Jeff Bezos je bil s partnerko Lauren Sánchez med drugim dva dni zasidran v bližini Elafitskih otokov, sedaj pa so ga očividci ujeli na ulicah Dubrovnika, kjer je v spremstvu šestih telesnih stražarjev z izbranko in prijatelji užival na večerji v priljubljeni restavraciji z vrtoglavimi cenami.

Sodeč po fotografijah, ki so poplavile splet, so milijarderju na večerji družbo delali pevka Katy Perry in igralec Orlando Bloom, glasbeni menedžer Scooter Braun ter pevec Usher. Do tja so se z okoli pol milijarde evrov vredne superjahte na celino pripeljali z gliserjem.