Bezosov Blue Origin bo v vesolje ponesel 'kapitana Kirka'

90-letni Kanadčan Shatner bo eden od potnikov na naslednjem poletu New Sheparda, ki je že ponesel v vesolje Bezosa in druge turiste. Shatnerju bodo delali družbo podpredsednica vesoljskih misij pri Blue Origin Audrey Power, soustanovitelj podjetja Planet Labs Chris Boshuizen in soustanovitelj podjetja Medidata Glen de Vries.