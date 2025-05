Bezosovi odvetniki pripravljajo predporočno pogodbo: Ni težava v denarju

OGLAS

Poznavalci so prepričani, da bo prihajajoča poroka Jeffa Bezosa in Lauren Sanchez pravi spektakel, pri načrtovanju le-te pa bodočima zakoncema zagotovo ne predstavljajo težave, ki bi bile povezane z denarjem. A preden bosta stopila do oltarja, morata urediti še poslovno stran, ki jo zakon predstavlja. Kot tretji najbogatejši človek na svetu, ustanovitelj podjetja Amazon s pomočjo svojih odvetnikov že sestavlja predporočno pogodbo, ki jo bo podpisala bodoča gospa Bezos.

Jeff Bezos in Lauren Sanchez bosta junija stopila pred oltar. FOTO: Profimedia icon-expand

61-letni milijarder in 55-letna nekdanja televizijska voditeljica sta se zaročila leta 2023 na njegovi 500 milijonov vredni jahti, ko sta počitnikovala v Cannesu, ker sta bodoča zakonca navdušena nad Evropo, pa sta sklenila, da bo poroka prav tako na drugi strani Atlantika, v Italiji. Kot je poročal Daily Mail, naj bi si Bezos želel čimprejšnje poroke, a so mu odvetniki to odsvetovali, saj nimajo urejenih vseh pravnih stvari.

Predporočno pogodbo pripravljajo več mesecev

Glede na to, da je Bezosovo premoženje ocenjeno na približno 220 milijard evrov, odvetnik poudarja, da je za sklenitev takšne predporočne pogodbe potrebnih več mesecev. Postopek vključuje oceno vrednosti nepremičnin, obveznosti pravnega razkritja, pogajanja in skrbno pripravo pogodb.

"Predporočna pogodba pri takšnem premoženju je ogromen podvig, ki pogosto vključuje vojsko dragih odvetnikov in finančnih svetovalcev, ne le v ZDA, ampak tudi v drugih državah, kjer Bezos poseduje znatno premoženje," je za revijo Hello! pojasnil odvetnik.

"Problem ni v količini denarja, ampak v kompleksnosti. Treba je uskladiti zakonodajo različnih pristojnosti, zagotoviti, da je pogodba izvršljiva na sodišču, upoštevati zasebne naložbe, nepremičninske portfelje, strukture upravljanja podjetij in ohraniti najvišjo raven zasebnosti," je še dodal.

S prvo ženo ni podpisal predporočne pogodbe

Jeff Bezos pred sklenitvijo zakona z MacKenzie Scott, sedaj že nekdanjo ženo, ni imel predporočne pogodbe. Poročila sta se, preden sta zgradila milijarderski imperij, Amazon pa je bil le majhna spletna knjigarna. Poročila sta se leta 1993 in skupaj preživela 25 let, preden sta se ločila. Zaradi tega, ker nista podpisala predporočne pogodbe, je bila ločitev precej zapletena.