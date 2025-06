Bezosovo predporočno zabavo prekinilo neurje

Vse je že pripravljeno za prestižno poroko milijarderja Jeffa Bezosa in njegove izbranke Lauren Sanchez. Kljub odlični organizaciji in porabljenim milijonom pa se ustanovitelj Amazona ni mogel izogniti slabemu vremenu, ki je predčasno zaključilo njuno predporočno zabavo. Zvezdniški gostje so se morali tako hitro odpraviti na vodne taksije, ki so jih odpeljali do njihovih prestižnih prenočišč v Benetkah.

Hudo neurje je predčasno končalo predporočno slavje Jeffa Bezosa in Lauren Sanchez, ki sta svoje zvezdniške goste gostila v cerkvi Madonna dell'Orto. Domačini so svate opazili, ko so obdani z gručami varnostnikov, ki so jim držali dežnike, bežali iz cerkve do vodnih taksijev.

Jeff Bezos in Lauren Sanchez FOTO: Profimedia icon-expand

Dežju so se skušale izogniti Kim in Khloé Kardashian, prav tako so z zabave hitro odhajale Kris, Kendall in Kylie Jenner. Oprah Winfrey je bila vidno dobre volje, ko se je s svojo najboljšo prijateljico Gayle King namenila proti vodnemu taksiju. Tudi sveže samski Orlando Bloom je z nasmehom na obrazu klepetal z drugimi gosti, medtem ko so skupaj čakali na odhod. Zaradi nepričakovanega vremena so bili vodni taksiji zbrani 45 minut pred predvidenim koncem zabave, ki bi se morala končati ob polnoči, je poročal Daily Mail. "To samo dokazuje, da lahko imaš ves denar na svetu, vendar ne moreš nadzorovati vremena," je za omenjen medij povedal eden od opazovalcev in dodal: "Čeprav italijanski pregovor pravi, da je mokra nevesta vesela in srečna nevesta."

Kim Kardashian FOTO: Profimedia icon-expand