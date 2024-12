Bi Ben Stiller zaigral v filmu s svojima otrokoma?

Igralec Ben Stiller se veseli dneva, ko bo skupaj s svojima otrokoma, 22-letno hčerko Ello in 19-letnim sinom Quinlinom zaigral na velikem platnu. "Oba moja otroka sta igralca in nista več zares otroka. In oba sta res dobra, zato bi bilo zabavno delati z njima. Z njima sem sicer nekaj malenkosti že snemal, a res bi rad igral z njima. Bilo bi res zabavno." V nadaljevanju se je pošalil: "Mislim, da bosta sčasoma verjetno režirala in producirala stvari, za katere ju bom prosil, da me vključita. Tako to gre."

Ben Stiller ima z ženo Christine Taylor hčerko Ello in sina Quinlina, ki sta danes stara 22 in 19 let.

Benova otroka se sicer s slavnim očetom redko skupaj pojavita v javnosti, je pa hčerka Ella tudi zares korak bližje Hollywoodu, saj je maja diplomirala iz igralstva na prestižni šoli Juilliard School v New Yorku. "Včeraj sem diplomirala iz igre na Juilliardu," je spomladi zapisala na svoj Instagram profil in dodala: "Ne bi mogla biti bolj srečna, da sem končala, ali ponosnejša, da sem preživela, ali bolj hvaležna svoji družini za neomajno podporo, ki me je pripeljala tja in do konca študija."

Zvezdnik je bil v preteklosti odkrit o tem, kako se je ljubezen njegove hčerke do igranja pokazala že v rani mladosti. "Iz maternice je prišla z misijo in nikoli ji nisem želel stati na poti. Je zelo odločna, voljna mlada dama in to obožuje."