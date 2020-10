Bi ga prepoznali? The Rock objavil svojo fotografijo pri 11

" Vrnitev v leto 1983, ko sem bil star 11 let. Rad sem nosil očetove hlače za rokoborbo, škornje, jakno in zmagovalne pasove," je 48-letni zvezdnik zapisal pod svojo otroško fotografijo, na kateri pozira z odpeto jakno. Za konec pa se je pošalil, da je pozabil na svoj športni modrček.

Dwayne Johnson je že kot deček sanjal, da bi nekoč postal prvak v profesionalni rokoborbi. The Rock je med odraščanjem občudoval svojega očeta Rockyja, legendarnega profesionalnega rokoborca, ki je postal prvi temnopolti prvak Georgie v težki kategoriji. In že od malih nog si je želel vstopiti v ring in iti po očetovih stopinjah, da bi nekega dne tudi sam postal profesionalni prvak v rokoborbi.

Zvezdnik akcijskih filov je pred tem najavil, da NBC pripravlja novo serijo Young Rock, ki bo govorila o njegovem življenju. Dejal je, da so stvari, o katerih ni govoril niti s svojim terapevtom niti z Oprah. Dwaynea bodo v seriji upodobili kar trije igralci, in sicer Bradley Constant, Uli Latukefu inAdrian Groulx. Po poročanju portala Deadline pa bo v vsaki epizodi nastopil tudi Dwayne. Med igralsko zasedbo sta se za zdaj pojavili še dve imeni, in sicer Lillie Wallace in Stacey Leilua.