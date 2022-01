Bi Hugh Hefner danes 'preživel' gibanje #MeToo?

Nova dokumentarna serija Skrivnosti Playboya dviga tančico z zasebnega in poslovnega življenju pokojnega Hugha Hefnerja . Nova serija preučuje življenje in zapuščino ameriškega poslovneža skozi sodoben objektiv, razkriva pa tudi številne zgodbe njegovih bivših deklet, ki so vse prej kot bleščeče. Kar nekaj jih je celo temačnih. Holly Madison , ena bolj znanih Playboyevih zajčic, Hefa v seriji označi za "kultnega", medtem ko ga je Sondra Theodore , ki je z njim hodila v poznih 70. in zgodnjih 80. letih, primerjala z vampirjem. "Povsem jasno mi je bilo, da mu nič ne pomenimo. Več desetletij je iz deklet izsesaval življenje."

Hef je umrl septembra 2017, le nekaj mesecev po prvih obtožbah zoper zloglasnega Harveyja Weinsteina in pred začetkom gibanja #MeToo. O Hefnerjevi zapuščini in njegovem pogledu na ženske je bilo v preteklosti povedanega že zelo veliko, uganka pa ostaja, kako bi se poslovnež znašel v času gibanja #MeToo, ki se bori za enakopravnost žensk in predvsem proti njihovemu spolnemu izkoriščanju. Režiserka serije, Alexandra Dean, je Hefnerja označila za "izjemno zapleten primer".

"Mislim, da bi se šele zdaj soočal z obtožbami gibanja #MeToo, ne pa na začetku tega gibanja," je povedala režiserka: "Res je, da je kar nekaj žensk vzgojil v Playboyevem poslovnem okviru. Ženske je promoviral na povsem nov način, tako da so jih častili in so bile svobodne. Ni se bal ljudi drugih ras in drugih spolnih usmerjenosti. Bil je junak progresivnih ciljev. In tako smo prišli do točke v gibanju #MeToo, ko smo slišali obtožbe, da so ti napredni prvaki morda vseeno del zlorab ter da spominjajo na najočitnejše plenilce v svetu slavnih."

Alexandra je dokumentarec začela režirati že leta 2020, in kot je zdaj povedala za Yahoo, je ob pregledu vsega materiala dobila občutek, da je imel nekakšno dvojno osebnost. "Mislim, da je bil to moški z resnimi psihičnimi težavami. Zdi se, da si je želel, da bi ga ženske imele rade, hotel je biti heroj vseh žensk in ja, jasno je, da se je navzven takšen tudi zdel. A imel je tudi temačno stran – kot bi se v njem skrival izgubljeni otrok, ki ni mogel ven, kar si je želel. Na trenutke se je pojavila njegova sprevržena stran in naredila veliko škodo."

Med spremljanjem dokumentarne serije bo gledalec velikokrat dobil občutek, kot da je bil Playboy le veliko podjetje za trgovino z ljudmi. Nekatere ženske, zaposlene pri Hefu, so zlorabili nekateri največji zvezdniki, druge so se odpovedale sodelovanju in na koncu vseeno pristale v seks klubih, kjer so svoje telo prodajale za majhen denar, nekaj zajčic so kasneje celo našli mrtve. A režiserka pravi, da je to preveč poenostavljen pogled na celotno zgodbo.