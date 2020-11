Vse več dogodkov pri nas in v tujini je do nadaljnjega odpovedanih. Bomo na koncerte in družabno življenje res morali čakati vse do poletja? Morda pa so rešitev hitri testi na covid-19, ki so vedno bolj priljubljeni v tujini - premožnejši Američani so se že poleti šalili, da je hitro testiranje nova tema njihovih zabav.