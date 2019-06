Bi prespali v koči Iron Mana?

Zdaj lahko dopustujete tudi v koči, v kateri je domoval filmski Iron Man oz. Tony Starks, ki ga je v več filmih upodobil Robert Downey ml. Prostorno kočo, v kateri v filmu Maščevalci: Zaključekstanujeta Iron Man in Pepper Pots, v kateri so tri spalnice, tri kopalnice, hišni kamin, brezžični internet in okrogla veranda, lahko prek Air BnB-ja najamete za dobrih 700 evrov na noč.

Ikonična koča stoji v Fairburnu, ki je kakih 20 minut oddaljen od Atlante. Opremljena lesena hiška je služila tudi za prizorišče čustvenega pogreba v omenjenem filmu. S hiše se ponuja pogled na mirno jezero tik za njim, kot nalašč za opazovanje sončnih zahodov in vzhodov. Dom je dovolj prostoren, da lahko udobno sprejme do šest ljudi, skupaj z veliko kuhinjo, ki je več kot primerna za družine.

"Krasna in vedra koča ob jezeru z verando in vsemi možnimi ugodnostmi. Nismo želeli oditi in zagotovo se bomo vrnili," je domovanje v koči pohvalil nekdo od gostov.